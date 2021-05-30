OİB'in düzenlediği Rusya Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti sona erdi
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OİB'in düzenlediği Rusya Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti sona erdi

OİB'in düzenlediği Rusya Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti sona erdi
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırma hedefiyle düzenlediği Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programında 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırma hedefiyle düzenlediği Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programında 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 24 Mayıs'ta başlattığı organizasyon sona erdi.

Türkiye'den 26, Rusya'dan orijinal ürün üreticilerini de içeren 45 firma olmak üzere toplam 71 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen programda iş görüşmeleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı otomotiv ihracatını artırmaya yönelik çalıştıklarını ifade etti.

Otomotiv endüstrisinin küresel çapta yaşanan salgından etkilendiğini belirten Çelik, bu süreçte çevrimiçi programlara ağırlık verdiklerini ve alternatif pazarlar üzerine çalışıp buralara özel sanal ticaret heyetleri ve fuarlar organize ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin bu tip dijital toplantılarla artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte pandeminin seyrine bağlı olarak dijital sektörel ticaret heyeti programlarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, salgının özellikle 2020'nin ilk yarısında otomotiv endüstrisinde daha önce görülmemiş ölçüde büyük kayıpların yaşanmasına neden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan döneminde ihracatımız yüzde 34 arttı ve 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarikinde yaşanan sorunlar, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi yeni problemlerle de karşı karşıyayız. Bu durum ihracatımıza da doğal olarak yansıyor. 2021 yılıyla birlikte tekrar pandemi öncesindeki rakamlara dönme hedefiyle otomotiv endüstrisinin ihracat hedefini 30 milyar dolar olarak belirledik. Tüm olumsuzluklara rağmen hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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