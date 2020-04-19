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Koronavirüs, Ekonomi

OİB en iyi elektrik araç tasarımlarını ödüllendirecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Covid-19 salgını nedeniyle 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

19.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:40
OİB en iyi elektrik araç tasarımlarını ödüllendirecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Covid-19 salgını nedeniyle 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya, 18 yaşını tamamlayanlar başvurabilecek. Bireysel ve ekip olarak katılımın mümkün olduğu yarışmada, başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL ödül verilecek.

Yarışma takvimine göre, başvurular online olarak 18 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Online jüri değerlendirmeleri 18-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ödül jürisinin 14 Ekim'de toplanacağı yarışmada, ödül töreni ise 12-13 Kasım tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.Yarışmada kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisi 70 bin TL, ikincisi 60 bin TL, üçüncüsü 50 bin, dördüncüsü 40 bin TL ve beşincisi de 30 bin TL ödül ve iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazanacak. OİB, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nı, dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla hayata geçiriyor. Bu yıl da en yenilikçi tasarımların ödüllendirileceği yarışmada; otomotivdeki genel tasarım, yazılım tasarımları ve ülke ve bölgeler için farklılık yaratacak projelere odaklanılacak. Yarışma kapsamında otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanacak parçalar, batarya ve piller, tüm mekanik ve elektronik aksamlar, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi projeler değerlendirilecek.İki gün sürecek etkinlikte, ayrıca otomotivin ulusal ve uluslararası lider isimleri konferans ve panellerde sektördeki gelişmelerle yenilikleri aktaracak. Etkinlikte otomotiv ve teknoloji şirketlerinden startup'lara, melek yatırımcılardan teknokentlere, üniversitelerden nihai tüketicilere kadar pek çok alandan temsilciler de bir araya gelerek iş birliği ekosistemine yönelik görüşme fırsatı yakalayacak.

 


Kaynak: DHA

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