OİB'den ÖTV matrahlarına yapılan düzenleme ile ilgili açıklama
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OİB'den ÖTV matrahlarına yapılan düzenleme ile ilgili açıklama

OİB'den ÖTV matrahlarına yapılan düzenleme ile ilgili açıklama
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ÖTV Kanunu Ekli (II) Sayılı Listede düzenleme yapıldığını bildirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ÖTV Kanunu Ekli (II) Sayılı Listede düzenleme yapıldığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobillerde; yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimindeki matrah limitleri 85 - 130 bin liradan 92 – 150 bin liraya yükseltildi.

Elektrik motoru da olan otomobillerden, elektrik motor gücü 50 kW geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerde; yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimindeki matrah limitleri 85 - 135 bin liradan 114-170 bin liraya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

"Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan düzenlemenin, satışlara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Sektörün uzun süredir beklediği bu değişikliği memnuniyetle karşılıyor ve sektöre soluk aldıracak bir dokunuş olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin yatırım çekiciliği ve ihracat rekabetçiliği için iç pazarın gelişimi önemli, bu yapılan düzenlemenin iç pazarı canlandırıcı bir etki yaratması, iç pazarı desteklenmesi bakımından önemli bir adım olarak görüyor ve dolayısı ile rekabet gücünü artırmak sureti ile ihracata dolaylı pozitif yansıyacağını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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OİB'den ÖTV matrahlarına yapılan düzenleme ile ilgili açıklama - Haberler Ekonomi
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