OİB Başkanı Çelik, Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı'nı değerlendirdi Açıklaması
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OİB Başkanı Çelik, Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı'nı değerlendirdi Açıklaması

OİB Başkanı Çelik, Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı'nı değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilen Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı'nın sektöre yeni pazarlar kazandırmasını diledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilen Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı'nın sektöre yeni pazarlar kazandırmasını diledi.

OİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan'da sona eren fuarda Türkiye'nin önde gelen 58 otomotiv ana ve tedarik sanayi firması ürünlerini sergiledi. Çok sayıda ülkeden yüzlerce ziyaretçinin ağırlandığı organizasyon kapsamında ikili görüşmeler yapıldı.

Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları 3 boyutlu stantlarında tanıtım videolarından broşür ile kataloglarına ve 2 boyutludan 3 boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, alternatif pazarların otomotiv endüstrisindeki öneminin her geçen gün arttığını bildirdi.

Alternatif pazarlara yönelme adına sanal ticaret heyetleri ve çevrim içi fuarlar düzenlediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ikincisini düzenlediğimiz Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk 3 boyutlu dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye 2021 programını başarıyla tamamlamış olmaktan mutluyuz. 556'sı yabancı olmak üzere toplamda 995 kaydın yapıldığı programımıza, 244 yabancı, 138 yerli olmak üzere toplamda 382 ziyaretçi katıldı. 1145 ikili iş görüşmesinin yapıldığı bu online faaliyetimizin Türk otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının mevcut ve alternatif pazarlara daha da artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Çelik, Auto Expo Dijital Otomotiv Fuarı'nın 3'üncüsünü haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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