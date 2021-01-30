ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı
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ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı

30.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:04
ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'ta bulunan 4 taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'ta bulunan 4 taşınmazın satışına onay verdi.

İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların 3 milyon 180 bin lira bedelle özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Mustafa Akdeniz'e, Niğde'nin merkez ilçesinde yer alan taşınmaz ve üzerindeki yapıların 2 milyon 30 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Dalar'a, Tokat'ın Turhal ilçesindeki taşınmazın 1 milyon 675 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Enes Hamamcı'ya ve aynı yerdeki bir başka taşınmazın da 2 milyon 910 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Caner Somuncu'ya satışı onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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