Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü

Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.