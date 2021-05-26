Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü
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Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü

Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

662 tonluk "Amur" isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9,7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi yerel saatle sabah 06.00 sularında çarpıştı.

Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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