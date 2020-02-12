Ohio polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı
Ohio Eyalet Polisi, taklalar atan okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı. 25 öğrencinin bulunduğu otobüste 8 öğrenci yaralandı
ABD'de Ohio Eyalet Polisi bir okul otobüsünün kaza görüntülerini yayınladı. Karlı havada kırmızı ışıkta duramayan otobüs, önündeki 96 model Ford Mustang marka araca çarptı ve yoldan çıkarak takla attı.
74 yaşındaki otobüs şoförü Danny Hupp'un kullandığı araçta 25 öğrenci bulunuyordu. Hayati tehlikesi olmayan ve kazadan ufak yaralarla kurtulan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle