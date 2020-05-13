Ohio'da cinayetten hapsedilen ve masumiyetleri ispatlanan 3 kişiye 18 milyon dolar tazminat
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Ohio'da cinayetten hapsedilen ve masumiyetleri ispatlanan 3 kişiye 18 milyon dolar tazminat

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde suçsuz yere yaklaşık 40 yıl hapis yatan 3 siyahi Amerikalıya 18 milyon dolar tazminat ödendi.

Ohio'da cinayetten hapsedilen ve masumiyetleri ispatlanan 3 kişiye 18 milyon dolar tazminat
13.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:42

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde suçsuz yere yaklaşık 40 yıl hapis yatan 3 siyahi Amerikalıya 18 milyon dolar tazminat ödendi.

Cleveland şehrinde 1975'te soygun ve cinayet suçundan mahkum olan Rickey Jackson (63), Wiley Bridgeman (65) ve Kwame Ajamu'nun (62) masumiyetleri anlaşılınca şehir yönetimi ile milyon dolarlık bir anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Yerel basına göre, 1975 yılında bir cinayetten 12 yaşındaki bir çocuğun tanıklığı ile sorumlu tutulan üç Amerikalının masumiyeti, tanığın polis tarafından ifadeye zorlandığını 2011 yılında itiraf etmesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Mahkemenin 3 yıllık bir süreçten sonra masumiyetlerine karar verdiği mahkumlar 2014'te özgürlüğüne kavuşmuş ve tazminatlarının belirlenmesi için bir jüri görevlendirilmişti.

Suçsuz oldukları kesinleşen mağdurların boş yere on yıllarca katil suçlaması ile yaşamasını göz önünde bulunduran yetkililerinin ise jüriye gerek görmeyerek 3 kader ortağına toplam 18 milyon dolar ödenmesi teklifinin kabul edildiği belirtildi.

18 milyon dolarlık tazminat Ohio tarihinde bir ilk olurken, geçtiğimiz yıl, California'da bir cinayet suçlaması ile suçsuz yere 39 yıl hapis yatan 72 yaşındaki Craig Coley'e 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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