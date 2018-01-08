Ohal Uzatılmasından Sonra Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler!
OHAL Uzatılmasından Sonra Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler!
OHAL Uzatılmasından Sonra Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler!
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/ohal-487.jpg'fit=300%2C166" data-large-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/ohal-487.jpg'fit=662%2C366"/>Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Bekir Bozdağ'ın OHAL uzatılacak açıklamasından sonra OHAL'e sosyal medya'dan tepkiler gecikmedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası OHAL'in 6. kez uzatılacağını açıkladı. OHAL'in uzatılma kararı sonrası sosyal medya kullanıcılarından tepkiler yağdı. İşte Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler; Karşımızda OHAL fırsatçısı hukuk tanımayan sadece kendi sesini duyan, adaletsiz, kibirli bir […] More
Kaynak: Portalgenc