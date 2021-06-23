OHAL Komisyonundan açıklama Açıklaması

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

OHAL Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyonun, 7075 sayılı Kanun ile kurulduğu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları, ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirip karara bağladığı belirtildi.

Etkili iç hukuk yolu olarak başvurular hakkında ilgili mevzuat kapsamında inceleme yapılarak, bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verildiği ifade edilen açıklamada, başvuru ve kararlara ilişkin bilgilendirme ve duyuruların, Komisyonun internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Son günlerde Komisyona ilişkin gündeme getirilen iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş