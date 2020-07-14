OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol alan bazı darbeci askerlerin, FETÖ'cü olmadıklarını iddia ederek kamu görevine iade için Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurduğu ortaya çıktı.

OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret
14.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:15

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol alan bazı darbeci askerlerin, FETÖ'cü olmadıklarını iddia ederek kamu görevine iade için Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurduğu ortaya çıktı.

Başvuru dosyalarını tek tek inceleyen Komisyon, darbeciler için ret kararı verirken, kararlarda darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası KHK'larla kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna şu ana kadar 126 bin 300 müracaat yapıldı. Bugüne kadar 108 bin 200 başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, başvuruların 96 binini reddederken, 12 bin 200'ünü ise kabul etti.

FETÖ'cülerin başvuru oyunu

FETÖ'cüler, büyük bir titizlikle başvuruları karara bağlayan OHAL Komisyonu'nun çalışmalarını baltalamak için "kamu görevine iade talebi" oyununa başvuruyor. Komisyonun, hakkında ret kararı verdiği 96 bin kişinin yarıya yakınının FETÖ ve diğer terör örgütüyle irtibatı tespit edilen ve mahkemelerce mahkumiyet cezası verilen güvenlik güçleri personeli olduğu öğrenildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili iç hukuk yolu olarak adres gösterdiği Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, yaptığı inceleme ve değerlendirmede binlerce başvurunun FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatını ortaya çıkardı. Örgütün, aldıkları cezalar nedeniyle kamu görevine iadesi mümkün olamayacağı halde Komisyona yaptıkları başvurularda aldıkları ret kararlarını AİHM'e taşıma planı kurduğu anlaşıldı. Ayrıca FETÖ'nün komisyon kararları hakkında kendi yayın organları üzerinden yaptığı haberler ile mağduriyet algısı oluşturarak mensuplarını bir arada tutmaya çalıştığı görüldü.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor, Cumhurbaşkanına suikast timini taşıyan pilotlar eski Yarbay Davut Uçum ile eski Yüzbaşı Ali Aktürk, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün sivil sorumlusu Hakan Çiçek'in kardeşi eski Kara Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek ve 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan eski Yarbay Talip Güler de OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile TSK'dan ihraç edilen isimler arasında yer aldı. Avukatları aracılığıyla Komisyona başvuran darbeciler, FETÖ'ye üye olmadıklarını iddia ederek, kamu görevine iadelerini talep etti. Başvuruları tek tek inceleyerek karara bağlayan Komisyon, darbecilerin kamuya iade taleplerini reddetti. Komisyon kararlarında, darbecilerin darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı Yaşam
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi Sağlık
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil Güncel
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Mehmet Han Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: OHAL Komisyonu'ndan FETÖ'cü darbecilere ret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:15:57. #1.15#
title