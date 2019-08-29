OHAL Komisyonu 84 bin başvuruyu karara bağladı, 77 bini reddedildi

29.08.2019 12:16

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile şu ana kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan kurumlar ile ilgili yapılan 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü karara bağladı.



Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada bu kişiler arasında bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurumların da olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle