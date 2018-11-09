Ohal Komisyonu: "22 Aralık 2017 Tarihinden İtibaren Karar Verme Sürecine Başlamış Olan Komisyon...

OHAL Komisyonu: "22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.000'dir." 09.11.2018 09: 47: 14 TSI

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