Ohal Komisyonu: "22 Aralık 2017 Tarihinden İtibaren Karar Verme Sürecine Başlamış Olan Komisyon...

Ohal Komisyonu: "22 Aralık 2017 Tarihinden İtibaren Karar Verme Sürecine Başlamış Olan Komisyon...

IHAAW094714-SIY/09-11-2018 - OHAL Komisyonu:"22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.000’dir." 09.11.2018 09:47:14 TSI NNNN.

Ohal Komisyonu:

OHAL Komisyonu: "22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.000'dir." 09.11.2018 09: 47: 14 TSI
NNNN - ANKARA

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