OHAL Komisyonu 105 bin 100 başvuruyu karara bağladı
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Politika

OHAL Komisyonu 105 bin 100 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 300 başvurudan 105 bin 100'ünü karara bağladı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
OHAL Komisyonu 105 bin 100 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 300 başvurudan 105 bin 100'ünü karara bağladı. Komisyon 105 bin 100 başvurudan 11 bin 200'ünü kabul ederken, 93 bin 900'ünü reddetti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 7075 sayılı Kanun ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağladığı belirtildi. Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personelin görevlendirildiği ifade edildi. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısının oluşturulduğu, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgilerin bu sisteme kaydedildiği belirtilerek, "Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma (3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Komisyon kararlarına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"27 Mart 2020 tarihi itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 300'dür. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan komisyon tarafından 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla verilen karar sayısı 11 bin 200 kabul, 93 bin 900 ret olmak üzere toplam 105 bin 100'dür. Kabul kararlarından 57'si kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 27 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 83'ü hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca 3 bin 500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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