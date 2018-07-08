Ohal Kapsamında Yayımlanan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden...

Ohal Kapsamında Yayımlanan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden...

IHAAW051647-SIY/08-07-2018 - OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan bin 52, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi.

Ohal Kapsamında Yayımlanan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden...

IHAAW051647-SIY/08-07-2018

- OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan bin 52, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi. 08.07.2018 05: 16: 47 TSI
NNNN - ANKARA

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