IHAAW051647-SIY/08-07-2018

- OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan bin 52, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi. 08.07.2018 05: 16: 47 TSI

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