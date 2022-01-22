OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı - Haberler
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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 7075 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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