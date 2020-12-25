OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25.12.2020 02:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 02:48
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan