OHAL'in Son KHK'sı ile 10 Bin Kamu Personeline İhraç İddiası Gündemi Sarstı

Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı "Son OHAL KHK'sı bugün çıkacak. İhraçlar çoğunlukla Emniyet ve TSK'dan olacak" açıklamasının ardından 10 bine yakın kamu personelinin ihraç edileceği iddiası gündemi karıştırdı.

"İHRAÇLAR AĞIRLIKLI OLARAK EMNİYET VE TSK'DAN OLACAK"

İhraçların çoğunlukla, Emniyet ve TSK'dan olacağını belirten Yıldırım, "Bedelli askerlik tatil dönüşü Meclis'in öncelikli konusu olacak. İhraçlar ağırlıklı olarak emniyet ve TSK'dan olacak" ifadesini kullandı.

10 BİNE YAKIN KAMU PERSONELİNİN İHRAÇ EDİLECEĞİ İDDİASI

Başbakan Binali Yıldırım'ın son KHK ile ilgili yaptığı açıklama sonrası 10 bine yakın kamu personelinin ihraç edileceği iddiası Ankara'yı hareketlendirdi.