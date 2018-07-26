HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL uygulamasının iki yıl sürdü fakat üç yıllık OHAL'den daha ağır bir dönem başlatıldı." dedi.

Gergerlioğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in uygulandığı dönemde "Türkiye'nin son yıllarda gördüğü en büyük felaket tablosunun oluştuğunu ve Türkiye'nin birçok kesiminde insan dramlarının yaşandığını" öne sürdü.

KHK ile ihraç edilenlerin yüzde 65'inin işsiz, yüzde 15'inin ara sıra çalışabildiğini ve yüzde 20'sinin sigortalı çalışabildiğini savunan Gergerlioğlu, "OHAL uygulaması iki yıl sürdü fakat üç yıllık OHAL'den daha ağır bir dönem başlatıldı." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, KHK'ler ile ihraç edilenlerin büyük bir çoğunluğunun depresyon ilaçlarıyla ayakta durabildiğini ileri sürerek, "Sosyal dışlanma çok yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. KHK mağdurlarının en az yüzde 16'sının intiharı düşündüğünü tespit ettik. KHK mağduriyetlerinden dolayı boşanan, nişandan veya sözden ayrılan binlerce aile olmuştur. Bu da çok önemli bir dramdır. OHAL dönemini ve bu dönemi uzatan AK Parti ile MHP'yi kınıyoruz." dedi.

Hüda Kaya ise yaşanan olayların son derece dramatik olduğunu belirterek, "Ülkemizin utanç sayfalarında biri olarak tarihe geçti." ifadesini kullandı.

OHAL süresince kadınlara uygulanan eşitsizlik ve ayrımcılığın arttığını öne süren Kaya, "Ekonomik özgürlüğü ellerinden alınan kadınlar, daha fazla eşine, babasına, ailesine ve topluma mahkum, baskıya maruz hale getirilmiştir. En fazla başörtülü kadının hapishanede olduğu dönem, bu iktidar dönemindedir." dedi.