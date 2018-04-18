Ohal 3 Ay Daha Uzatılıyor

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Erken seçim mutlaka Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasına evrilecektir. Parlamento özellikle AK Parti Grubu, olağanüstü hal koşullarında seçime gitmeyi içine sindirmeyecek ve olağanüstü hal bugün sonlandırılacaktır." dedi.

Bingöl, TBMM Genel Kurulunda, Olağanüstü hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinde CHP Grubu adına söz aldı.

Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin erken yapılmasına ilişkin açıklamasını hatırlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"OHAL görüşmeleri sürüyorken erken seçim kararı alındı. Hayırlı olsun. Bizim açımızdan hiçbir mahsuru yok. 94 yıllık bir partiyiz, seçim tarihi ne zaman olursa olsun hazırlıklı bir partiyiz. Dolayısıyla bu seçim mutlaka Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasına evrilecektir. Umut ediyorum ki bugün parlamento özellikle AK Parti Grubu olağanüstü hal koşullarında seçime gitmeyi içine sindirmeyecek ve olağanüstü hal bugünkü oylama ile sonlandırılacaktır."

İddialı siyasi partilerin seçimleri sıkıntıya sokabilecek OHAL koşullarına razı olmayacağını vurgulayan Bingöl, "Türkiye'de delikanlı siyaset yapmanın, özgür siyaset yapmanın tam zamanı." diye konuştu.

"Dört siyasi parti birlikte OHAL'i sonlandıralım"

Ülkenin en iyi koşullarda seçime gitmesinin yolunun OHAL'i sonlandırmak olduğunu belirten Bingöl, 16 Nisan referandumunun OHAL koşullarında gerçekleştirildiğini ama bunun özellikle yurtdışında Türkiye'nin itibarı açısından olumsuzluklar doğurduğunu savundu.

Tüm milletvekillerinin ülkeye karşı sorumlulukları bulunduğuna değinen Bingöl, bu sorumluluğun gereğinin yeniden OHAL'de seçime gitmenin önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Bingöl, "Dört siyasi parti birlikte el ele vererek OHAL'i sonlandıralım. Bu AKP'nin Türkiye'ye son dönemlerde yapacağı en büyük iyilik olacaktır. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bekliyoruz." dedi.

"Yerleşenler hesap veriyor da yerleştirenler ne zaman hesap verecek?"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine tüm siyasi partilerin birlikte karşı durduğunu, o gece sağlanan geniş mutabakatın girişimi bertaraf ettiğini bildiren Bingöl, FETÖ'ye mücadelenin sonraki aşamalarında da bu birliktelik ruhunun korunmasının önemine değindi.

Bingöl, ancak iktidarın bu birliktelik ile gerekli yasal düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirmek yerine OHAL ilan etmeyi tercih ettiğini ve bunu yalnızca FETÖ ile mücadelede değil, kendisine muhalif tüm kesimleri susturmada kullandığını ileri sürdü.

OHAL sürerken hükümet yetkililerin ve bakanların kendilerine bağlı kurumlarda FETÖ mensuplarını temizlendiğine ilişkin açıklamalar yaptıklarını ifade eden Bingöl, şöyle devam etti:

"Bütün kurumlardan darbeciler temizlendiyse hele hele Adalet ve Kalkınma Partisi kendi teşkilatlarında da Fethullahçıları temizlemişken yeniden OHAL'i uzatmaya niçin gerek duyuluyor? Olayın başka bir yönü var, o da şu; eğer AK Parti teşkilatlarında ve diğer kuruluşlarda Fethullahçılar temizlenmişse kimdir bu Fethullahçılar? ve bunlar ile ilgili ne yapıldı? Türkiye'yi böyle bir darbe sürecine iten o Fethullahçılar Adalet ve Kalkınma Partisinin teşkilatlarına geniş bir şekilde sızmışsa ki bu sızma değil, çünkü sızma üç kişiyle, beş kişiyle olur, binlerce, on binlerce sızma olmaz. Bunlar yerleşti. Bu yerleşenler OHAL koşullarında hesap veriyorlar, versinler. Yerleşenler hesap veriyor da yerleştirenler ne zaman hesap verecek? Yerleştirenler piyasada yok. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkmıyor."

Bingöl, AK Parti'nin FETÖ ile mücadele konusunda samimiyse tüm bu yapının boyutlarının ortaya çıkarılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

-"Hiç mi vicdan muhasebesi yapmıyorsunuz?"

Türkiye'nin insan hakları, demokrasi ve ekonomi gibi pek çok alanda geriye gittiğinin bunun başlıca sebebinin de OHAL olduğunu belirten Bingöl, şunları söyledi:

"12 Eylülde intihar edenlerin sayısı 43, bugün bu sayı 48. Bu anlayışınızı, antidemokratik uygulamalarınızı sürdürdüğünüz sürece bu intiharlar daha kim bilir hangi düzeylere ulaşacak. Bütün bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Hiç mi vicdan muhasebesi yapmıyorsunuz?"

Bingöl, 108 bin kişinin OHAL Komisyonu'na başvurduğunu, komisyonun ağır aksak ilerlediğini ileri sürerek, cezaevlerinde de hak ihlalleri yaşandığını savundu.

"Milletin oturmasından değil, ayağa kalkmasından korkun"

CHP'nin kısa süre önce 81 ilde OHAL'e karşı oturma eylemi yaptığını belirten Bingöl, "Siz bu milletin oturmasından korkmayın, milletin ayağa kalkmasından korkun. Hep dersiniz ya 'Milli irade", milli iradenin sesine kulak verin." ifadelerini kullandı.

OHAL'in hiçbir ülkeye yarar getirmediğini anlatan Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzde bir erken seçim kararı alınmışken bu seçimi nitelikli bir hale dönüştürmek bizim elimizde. Bu parlamentonun son günlerinde bu ülkeye yapacağı en hayırlı iş OHAL'i bugün sonlandırmaktır. Gelin vicdan muhasebesi yapın, ülkeyi, 80 milyonu düşünüyorsanız, OHAL'i sonlandıralım. Bizden bu ülke bunu bekliyor. Siz geçmiş yıllarda 'OHAL'i desteklemek, teröre desteklemektir' demediniz mi? İşte biz, teröre destek vermediğimiz için OHAL'e karşıyız."