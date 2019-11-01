Oğuzlar ilçesi doğal gaza kavuştu

01.11.2019 23:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bize oy versin vermesin her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var. Bizim milletimize verilmiş sözümüz var. Bizim bu millete aşık kadrolarımız var. 82 milyon biriz, hepimiz Türkiye'yiz." dedi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle yanıp tutuşarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlandığı belirtti.

Eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye kadar tüm alanlarda reformlar gerçekleştirdiklerini, pek çok ilke, rekora, başarıya imza attıklarını ifade eden Dönmez, "En güzel örneklerden biri de doğal gazla şehirlerimizi, ilçelerimizi buluşturmamızdır." diye konuştu.

Türkiye'nin doğal gazı ilk kez 1987 yılında kullanmaya başladığını, 2002'ye kadar 15 yılda sadece 6 şehirde doğal gaz olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Biz ise 2018 sonu itibarıyla yani 16 yılda Türkiye'de doğal gazı olmayan şehir bırakmadık. 81 ilimizin tamamına bugün doğal gazı ulaştırdık. Sadece şehir merkezlerimiz mi, hayır. 527 ilçemizde de bu konforu vatandaşlarımızla buluşturduk. Böylelikle 50 milyondan fazla vatandaşımız şu anda bu konforu evinde, iş yerinde ve okulda yaşıyor. Bunun için dağıtım ve iletim ayağında 2003'ten bu yana yaklaşık 25 milyar lira yatırım yaptık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Türkiye'nin denizlerinde ve karasında doğal gaz, petrol arama ve üretim çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz şu anda 2 adet sondaj gemimiz var. Fatih ve Yavuz. Şimdi neredeler, Doğu Akdeniz'de. Onca tehdide rağmen bayrağımızı Doğu Akdeniz'de gururla dalgalandırıyorlar. Orada çalışmalarına son sürat devam ediyorlar. 'Allah'ın izniyle orada da varsa mutlaka bulacağız, 82 milyonun hizmetine sunacağız' diyoruz. Memleketin dört bir yanına hizmet götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bize oy versin vermesin her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var. Bizim milletimize verilmiş sözümüz var. Bizim bu millete aşık kadrolarımız var. 82 milyon biriz, hepimiz Türkiye'yiz. Arap, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni demeden 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz."

Bakan Dönmez, Türkiye'ye hizmet etmeyi sevdiklerini, sevmeye de devam edeceklerini vurguladı, Oğuzlar ilçesinin doğal gazla buluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti, yatırımın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA