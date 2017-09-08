Oğuzhanspor'da "Taraftar Kart" Satışı Başladı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor Kulübü'nde "taraftar kart" satışı başladı.



Kulüp Başkanı Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon öncesi yaşadıkları ekonomik dar boğazdan çıkış yolu aradıklarını ifade etti.



Taraftarların kulübe sahip çıkmaları gerektiğini belirten Çetiner, "Yeni sezon için takıma 16 oyuncu transfer ettik. İlçemiz gençlerinden 8, ilçe dışından gelen 16 oyuncuyla sezona başladık. Geçen yıl şampiyon olmamıza rağmen 3. lige çıkamamak bizleri üzse de bu yıl yeniden aynı başarıları göstermek istiyoruz. Ortalama 500 bin liralık bütçemizle bu sezonu en iyi şekilde geçireceğiz." dedi.



Kulüp olarak gelir getirici projeler üretmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Çetiner, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda taraftar kart uygulamasını başlattık.100 liradan satışa çıkan taraftar kart, siyah-beyazlı renklere gönül veren tüm Oğuzhanspor tarafları tarafından satın alınmaya başladı. Hedefimiz bu yıl 2 bin taraftar kart satışını gerçekleştirmek. Bölgesel Amatör Ligde maddi güç olmadan başarı yakalamak imkansız. Bu nedenle hem iş adamlarımızdan hem de taraftarımızdan destek vermelerini bekliyoruz."