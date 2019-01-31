Oğuzhan Uğur Samsun'a Geliyor

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranları ile buluşacak.

Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, 2 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Yeşilyurt AVM'de olacak.

AVM yetkilileri, ücretsiz olan etkinliğe tüm Samsunluları davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA