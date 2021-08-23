OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
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OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOUTUBE kanalından yayınladığı program tanıtımı videosunda İslami değerlere hakaret ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

YOUTUBE kanalından yayınladığı program tanıtımı videosunda İslami değerlere hakaret ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında bir grup toplanarak açıklamada bulundu. Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir. Biz bu yapılan fiili protesto etmek adına, kınamak adına İstanbul Adliyesi'ne geldik. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusunun muhtevasında ırkçılık ve cemiyetin bir kısmını alenen aşağılama muhtevası var. Bu videoda, fragmanda koyduğun kisve, Osmanlı edebinden gelen kisvedir" dedi. Grup, yapılan açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalından yayınladığı program tanıtımı videosunda İslami değerlere hakaret ederek ırkçılık yaptığı ve nefret suçu işlediği öne sürüldü. Dilekçede Uğur hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açılması ve cezalandırılması istendi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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