Oğuzhan Özyakup'un adalesinde ödem tespit edildi
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Oğuzhan Özyakup'un adalesinde ödem tespit edildi

Oğuzhan Özyakup'un adalesinde ödem tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un yapılan kontrollerinde, sağ baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

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MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un yapılan kontrollerinde, sağ baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig'in 35. haftasında dün MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Beşiktaş'ta, sakatlanarak mücadelenin 17. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama yapıldı. MR'ı çekilen Özyakup'un, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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