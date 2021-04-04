Oğuzhan Özyakup'tan hayırlı destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oğuzhan Özyakup'tan hayırlı destek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Oğuzhan Özyakup'tan hayırlı destek

Hollanda'nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşlerine bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya, Türkiye'den Beşiktaş ve A Milli futbol oyuncusu Oğuzhan Özyakup 20 bin euro bağış gönderdi.

Hollanda'nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşlerine bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya, Türkiye'den Beşiktaş ve A Milli futbol oyuncusu Oğuzhan Özyakup 20 bin euro bağış gönderdi. 

Hollanda doğumlu olan milli futbolcunun, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği cemaat ve cami yönetimini oldukça memnun etti. Krommenie'de yapımı planlanan Anadolu Camiinin Başkanı Resul Şahin sosyal medya hesabından milli futbolcunun yaptığı bağışı duyurdu. 

Resul Şahin bu konuda Demirören Haber Ajansı'na  şunları söyledi:

"Hollanda'nın Zaandam şehrinde doğup büyüyen kentimizin gururu milli takımımızın ve Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un bu bağışı için teşekkür ederiz. Oğuzhan Özyakup ve ailesinin hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir yardım göndermesi bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın ve etraftaki işyeri sahiplerinin duyarlı davranmaları biz yöneticileri büyük bir şekilde ümitlendirdi. Yeni camimizin temelinin atılmasına daha 2 ay gibi zamanımız var ve 200 bin euro açığımız var, bunu 2 ay içerisinde temin edeceğimize inanıyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Bahar Candan Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Düğün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oğuzhan Özyakup'tan hayırlı destek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 16:24:40. #1.14#
title