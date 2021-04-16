Oğuzhan Özyakup oyuna devam edemedi
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Oğuzhan Özyakup oyuna devam edemedi

Oğuzhan Özyakup oyuna devam edemedi
Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

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Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmanın 16'ncı dakikasında sakatlık yaşayan Oğuzhan Özyakup, oyuna devam edemedi. Bir süre saha içinde yerde kalan tecrübeli orta saha, saha kenarında sedye bekledi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Oğuzhan Özyakup'un durumunun ciddi olduğu gözlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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