Oğuzhan Özkaya'dan maske dağıtımı Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Tekstil Atölyesinde üretilen maskeler 65 yaş üstündeki tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Değerli velilerimiz ve sevgili İzmirliler,okulumuz tekstil atölyesinde birinci kalite tıbbi maske üretimini başlattık.Ürettiğimiz maskelerin 65 yaş üstü herkese ücretsiz dağıtımını yapacağız" dedi. Özkaya, Milli Eğitim Bakanlığının meslek okullarına yardıma ve ülkemize desteğe her zaman olduğu gibi devam edeceklerini dile getirerek, "Maskelerimizi Karabağlar, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe'deki merkezi kurumlarımızdan 65 yaş üstü yakını olan herkese ücret talep etmeden vereceğiz. Hep birlikte bu süreci güçlü atlatacağız" diye konuştu.

Tekstil atölyesinde sekiz kişilik ekip vardiyalar halinde aralıksız üretim yapıyor.

Kaynak: Bültenler