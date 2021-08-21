Oğuzhan Öner, Yaren Yılmaz ile hayatını birleştirdi

Hakkari Yüksekova'nın tanınmış ailelerinden Öner ailesinin en büyük oğlu Oğuzhan Öner'in İstanbul Şişli'de düzenlenen düğün merasimine İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Yüksekova'nın yanı sıra ve İran ve Irak'tan da pek çok davetli katıldı.