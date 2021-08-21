Oğuzhan Öner, Yaren Yılmaz ile hayatını birleştirdi
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Oğuzhan Öner, Yaren Yılmaz ile hayatını birleştirdi

Oğuzhan Öner, Yaren Yılmaz ile hayatını birleştirdi
Haberler.com - Haberler | Yaşam

Hakkari Yüksekova'nın tanınmış ailelerinden Öner ailesinin en büyük oğlu Oğuzhan Öner'in İstanbul Şişli'de düzenlenen düğün merasimine İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Yüksekova'nın yanı sıra ve İran ve Irak'tan da pek çok davetli katıldı.

Yüksekova'nın önde gelen ailelerinden Öner ailesinin en büyük oğlu Oğuzhan Öner, görkemli bir düğünle Yaren Yılmaz ile hayatını birleştirdi.

İstanbul Şişli'deki lüks bir otelde düzenlenen düğün merasimine İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Van, Yüksekova'nın yanı sıra ve İran ve Irak'tan da pek çok davetli katıldı. Muhteşem müzikler eşliğinde halayların çekildiği düğünde genç çifte binlerce liralık takı takıldı.

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