HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Oğuzhan Koçaklı: "Koronavirüs sanatçılara sahnede kaybettirdi, dijitalde kazandırdı"

Koronavirüs salgını, pek çok sektörü olduğu gibi müzik dünyasını da olumsuz etkiledi.

Oğuzhan Koçaklı:
20.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:05

Koronavirüs salgını, pek çok sektörü olduğu gibi müzik dünyasını da olumsuz etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında birçok konser iptal olurken, sahneye çıkamayan sanatçıların imdadına ise dijital platformlar yetişti. Bu süreçte dinleyici sayısında yüzde 25, dijital müzik gelirlerinde ise yüzde 22'lik artış dikkat çekti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri, sanat dünyasını ve özellikle müzisyenleri olumsuz yönde etkiledi. Kalabalık etkinliklerin virüsü bulaştırma riskini artırması nedeniyle pek çok konser iptal edilirken müzisyenler konserlerini dijital platformlara taşıdı. Bu süreçte sahne gelirleri neredeyse yok olurken, evde kal çağrılarına kulak veren vatandaşların müzik dinlemek için tercih ettikleri Instagram ve Youtube gibi pek çok platform müzisyenlere destek oldu. DJ ve Prodüktör Oğuzhan Koçaklı, pandemi döneminde ortaya çıkan boş vakitle birlikte dijital platformlarda dinleyici sayısının yüzde 25, dijital müzik gelirlerinin ise yüzde 22 arttığını açıkladı. Kazanılan bu ivmenin yeni normal dönemde müzik dünyasında köklü değişimleri beraberinde getireceği ve dijital platformların sanatçıların temel gelir kapısı olacağı öngörülüyor.

Salgın, yeni tarz ve sanatçıların keşfedilmesine imkan tanıdı

COVID-19 salgını sürecinde dijital platformların dinleyici ve yeni abone rakamları arttı, buna bağlı olarak müzisyenlerin ortaya koyduğu eserler daha hızlı keşfedilmeye başladı. Sosyal medyanın yoğun kullanımının ve Instagram müzik özelliğinin Türkiye'de kullanıma açılmasının yeni müzik keşfini hızlandırdığını belirten Oğuzhan Koçaklı, "Salgın öncesinde insanlar daha rutinlerine uygun olarak müzik tercihi yapıp tarzlarının dışına genellikle çıkmıyordu. Ancak iki ayı aşan evde kalma süreci insanları yeni tarzlar ve sanatçılar keşfetmeye yöneltti. Müzik dünyasında da bu keşiflerin verimli yansımalarını görüyoruz. Dinleyicilerimizde yüzde 25'lik bir artış görürken, dijital platform gelirlerinde de benzer artışlar söz konusu. Ayrıca yeni dinleyici kazanma istatistikleri yüzde 50'lik bir farkın olduğunu da ortaya koyuyor" dedi.

"Yeni normalde müzisyenlerin sahnesi dijital ortamlar olacak"

Müziği üretebilmenin ve paylaşabilmenin yalnızca dijital mecralarda mümkün hale geldiği pandemi sürecinin ardından, dijital ortamların müzik için bir alternatif olmaktan çıkıp gereklilik haline geleceğini belirten Oğuzhan Koçaklı, "Günümüzde teknolojisinde amatör müzik üretim süreçlerinde oldukça büyük bir ivme kaydedildi. Evlerde hobi olarak yapılan çalışmalar kolayca dijital platformlara aktarılıp farklı insanların beğenisine sunulabiliyor. Sosyal medyadan paylaştığı parçalarla ünlenen ve profesyonelleşen sanatçıların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ancak pandemi süreci, özellikle yolun başında olan amatörler için etkili bir alternatif olarak görülen dijital platformları müzik piyasasında faaliyet gösteren tüm sanatçıların hem sanatlarını icra etmeleri hem de gelirlerini sürdürebilmeleri için elzem hale geldi. Kalabalık dinleyici kitlelerinin uzun bir süre daha alanlarda bir araya gelemeyeceği yeni normal dönemde de müzisyenin yeni sahnesi dijital olacak" şekilde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Ekonomi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Ekonomi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Ekonomi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Ekonomi
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Saylak Hande Ataizi Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Oğuzhan Koçaklı: "Koronavirüs sanatçılara sahnede kaybettirdi, dijitalde kazandırdı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:05:32. #1.15#
title