Oğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde
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Oğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde

25.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:15
Oğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan şarkıcı, "13-14 gün sonra tekrar test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde dinlendim. Uzun zaman sonra arkadaşlarım yanıma geldi.

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan şarkıcı, "13-14 gün sonra tekrar test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde dinlendim. Uzun zaman sonra arkadaşlarım yanıma geldi. 'Bir nefes al artık' dediler. Sahile geldik, yürüyoruz" dedi. Koç, 2020 yılının kendisi için nasıl geçtiği sorusuna da şöyle yanıt verdi: "2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti."

Kaynak: Hürriyet

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