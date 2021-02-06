Oğuzhan Koç'tan şaşırtan Demet Özdemir itirafı!

"Her s¸ey yolunda. Keyifli gidiyor. I·lis¸kimizi saklamadık. Ortak arkadas¸larımız var, go¨ru¨s¸u¨yorduk. Ama aramızda bir s¸ey yoktu. I·nsanların buna c¸ok s¸as¸ırmalarını anlamıyorum. Biriyle bir s¸eyler yas¸amak ic¸in o¨nce vakit gec¸irmen gerekmiyor mu? Kimseden kac¸mıyoruz ama mu¨mku¨nse ilis¸kimizi kameraların go¨zu¨ne sokmamaya c¸alıs¸ıyoruz. Demet'e henu¨z s¸arkı yazmadım." (Hürriyet-Hakan Gence)























Kaynak: Snob Magazin