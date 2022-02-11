Oğuzhan Koç memleketi Erzincan'da konser verdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç hemşehrilerine konser verdi.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent protokol ve binlerce vatandaş katıldı.

Konser öncesi telefonla bağlanarak salondakilere seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da kutlama programlarında emeği geçenlere teşekkür ederek, Erzincanlı hemşehrilerine selam ve sevgilerini iletti.

Yıldırım, konuşmasında şunları belirtti:

"Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hürriyetin, istikbalin değerini anlamamıza ve anmamıza vesile olan bu gün bütün hemşerilerimize kutlu olsun. Coşku ve heyecanınızı paylaşmak amacıyla düzenlenen bu etkinliklerde aziz vatanımızda ebediyete kadar bağımsız ve hür yaşama yeminimizi tekrar etmemize de vesile olmaktadır. Ecdadımızın aziz kanlarıyla kurtardıkları cennet vatanımızı korumak geliştirmek azim ve gayretiyle çalışıyoruz."

Daha sonra sahne alan Oğuzhan Koç, zaman zaman elindeki telefonuyla kalabalığın görüntü ve fotoğrafını çekti.

Koç, memleketinde bulunmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ederek, "Gerçekten heyecandan elim ayağım titriyor, tamam kalabalığa çıkıyoruz, konser yapıyoruz ama insanın memleketinde böyle karşılanması başka bir şeymiş." dedi.

Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.