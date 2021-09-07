Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
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Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Magazin

BURSA'nın İnegöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlen konserde Oğuzhan Koç rüzgarı esti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlen konserde Oğuzhan Koç rüzgarı esti. Konserde bir genç, binlerce kişinin önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 

İnegöl Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bir dizi etkinlikler düzenledi. Sabah başlayan töreninin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 21.00'de ise sanatçı Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç'un seslendirdiği birbirinden güzel parçalara İnegöllüler de zaman zaman eşlik etti. İzleyiciler arasında bulunan Emre Türk, sürpriz evlilik planını sanatçının da desteğiyle gerçekleştirdi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİKonserden önce İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulunan Emre Türk'ün bu isteği kabul edildi. Yetkililerin Oğuzhan Koç'a da bildirmesi üzerine sanatçı, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı. Türk, önünde eğilerek binlerce İnegöllü önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Büyük şok yaşayan genç kız, yüksek sesle "evet" cevabını verdi ve konsere katılanlar alkışladı. Koç, genç çifte davetiye göndermeleri halinde düğüne katılacağı sözünü verdi. 

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konserin ardından sanatçı Koç'a İnegölspor forması hediye etti. 


Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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