Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
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Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Kültür Sanat

Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi Bursa'nın İnegöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. Yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlen konserde Oğuzhan Koç rüzgarı esti.

Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. Yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlen konserde Oğuzhan Koç rüzgarı esti. Konserde bir genç, sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

İnegöl Belediyesi, İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünde bir dizi etkinlikler düzenledi. Sabah başlayan anma töreninin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ahmet Akyollu caddesi üzerindende İnegöl Tarihi mehteri eşliğinde Hikmet Şahin Kültür Parkı içine kadar devam etti.

Saat 21.00 de ise ünlü ses sanatçısı Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç, birbirinden güzel parçalarını binlerce İnegöllü için seslendirdi.

Sürpriz Evlilik Teklifi

İnegöllü genç Emre Türk, İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulundu. Oğuzhan Koç, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı. Türk, önünde eğilerek binlerce İnegöllü önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Büyük şok yaşayan genç kız, yüksek sesle "evet" cevabını verdi ve konsere katılanlar alkışladı. Koç, genç çifte davetiye göndermeleri halinde düğüne katılacağı sözünü verdi.

Konserin sonunda bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşmasının ardından sanatçı Koç'a İnegölspor forması hediye etti.

Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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