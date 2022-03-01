Oğuzhan Koç estetik yaptırdı mı? Oğuzhan Koç ne dedi?

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başlayan Oğuzhan Koç'un sevgilisinin isteği üzerine göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.Oğuzhan Koç estetik yaptırdı mı?

OĞUZHAN KOÇ ESTETİK YAPTIRDI MI?

Koç'un düğünde daha formda bir damat olmak için Liposuction yaptırarak göbek ve kalça kısımlarındaki fazla yağlarında kurtulduğu ileri sürüldü. Hata şarkıcını yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluk gibi sıkıntılar yaşadığı hatta baş dönmesi şikayetinden dolayı evinde dinlendiği ileri sürüldü. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Koç, hakkındaki iddialara cevap verdi. Instagram hesabından photoshop yaptığı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, iddiayı tiye aldı.

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