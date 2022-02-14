Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e Yaptığı Evlilik Teklifinin Detayları - Haberler
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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e Yaptığı Evlilik Teklifinin Detayları

Snob Magazin - Magazin
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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e Yaptığı Evlilik Teklifinin Detayları

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, bir senedir birlikte olduğu ünlü oyuncu Demet Özdemir'e akşam saatlerinde evlenme teklifi bulundu. İşte evlenme teklifinin detayları...

Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine Demet Özdemir 'EVET' yanıtını verdi. Bir senedir olarak çift, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Kısa süre önce yeniden barışan çift, evliliğe ilk adımı attı. Koç, akşama doğru kiraladığı lüks araçla sevgilisi Demet Özdemir'i evden aldı. Daha sonra Koç, Sarıyer'de bulunan beş yıldızlı bir otelde Özdemir'e evlilik teklifi yaptı. Çiftin, yaz aylarından evleneceği konuşuluyor. Özdemir'in tektaşı da dikkat çekti.

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e Yaptığı Evlilik Teklifinin Detayları

Snob Magazin - Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Evlilik, Uzak, Magazin, Haberler

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