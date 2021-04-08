Oğuzhan Koç'un annesinden şaşırtan Demet Özdemir hamlesi
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Oğuzhan Koç'un annesinden şaşırtan Demet Özdemir hamlesi

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Oğuzhan Koç'un annesinden şaşırtan Demet Özdemir hamlesi

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Özdemir ile Oğuzhan Koç'un annesi arasında flaş bir gelişme yaşandı

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Şarkıcı Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Özdemir de anında müstakbel kayınvalidesini takibe aldı.

Kıymet Hanım, ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istiyor. Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir'in, buluşma sonrası aralarındaki ilişkinin hangi seviye taşınacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 20:14:41. #1.15#
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