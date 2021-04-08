Oğuzhan Koç'un annesinden şaşırtan Demet Özdemir hamlesi

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Özdemir ile Oğuzhan Koç'un annesi arasında flaş bir gelişme yaşandı