Oğuzhan Kaya kimdir? Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Oğuzhan Kaya kimdir? Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi!

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Oğuzhan Kaya kimdir? Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oğuzhan Kaya izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi! Oğuzhan Kaya kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çekenOğuzhan Kaya hakkında araştırmalar yapılıyor.Oğuzhan Kaya kimdir?Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli?Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

OĞUZHAN KAYA KİMDİR?

16 Eylül 1976'da Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. Baba adı Arslan, anne adı Meliha'dır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Avukat ; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre İstanbul'da avukat olarak çalıştı. 2003 yılında Osmancık ilçesinde avukatlığa devam etti. 2003 yılında AK Parti'de siyasete başladı. 2006-2014 yılları arasında üç dönem AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Kaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber: Oğuzhan Kaya kimdir? Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi! - Haberler
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