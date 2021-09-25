Oğuzhan Kaya kimdir? Oğuzhan Kaya kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Kaya hayatı ve biyografisi!

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OĞUZHAN KAYA KİMDİR?

16 Eylül 1976'da Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. Baba adı Arslan, anne adı Meliha'dır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Avukat ; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir süre İstanbul'da avukat olarak çalıştı. 2003 yılında Osmancık ilçesinde avukatlığa devam etti. 2003 yılında AK Parti'de siyasete başladı. 2006-2014 yılları arasında üç dönem AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Kaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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