Oğuzhan'dan Transfer Açıklaması!

Beşiktaş' ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, bugüne kadar Avrupa kulüplerinden resmi anlamda bir teklif almadığını söyledi. Sadece menajerler aracılığıyla dolaylı teklifler aldığını ifade eden Siyah- Beyazlı oyuncu, "Ne bana ne de kulübüme resmi bir teklif yapılmadı. Avrupa kulüplerinin bana olan ilgisini biliyorum. Ama onlardan resmi bir şey gelmedikten sonra bu teklifler havada kalır" dedi.



ÖNEMLİ AYRICALIK



Beşiktaş'ta forma giymenin çok önemli bir ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Oğuzhan Özyakup, "Burada daha uzun yıllar oynamak ve sayısız zaferlere imza atmak istiyorum. Kendime güvenim tam" diye konuştu.



(Takvim)