Oğuzhan Baykal Elaziz Belediyespor'da

Elaziz Belediyespor, Tekirdağspor'dan Oğuzhan Baykal'ı renklerine bağladı.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, aynı grupta yer aldığı Tekirdağspor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Baykal ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Tekirdağspor ile olan sözleşmesini 21 Aralık tarihi itibariyle fesheden 25 yaşındaki Oğuzhan Baykal, bu sezon forma giydiği 10 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 574 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.



Elaziz Belediyespor Kulübü'nden transfere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Tekirdağspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Baykal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Oğuzhan'a hoş geldin diyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ