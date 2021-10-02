Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor
Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor.
Oğuzhan Asiltürk son yolculğuna uğurlanıyor
ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor.
Asiltürk'ün cenaze namazı kılınacağı Hacı Bayram Camii'nde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.