Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti (2)

BAKAN KOCA: KALP KRİZİ SONRASI KAYBETTİK

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş'in kontrolünde, kalp ve kalbe bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören Oğuzhan Asiltürk'ün, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel ve Asiltürk'ün doktoru Doç. Dr. İhsan Ateş ile birlikte hastane önünde açıklama yaptı. Bakan Koca, Oğuzhan Asiltürk'ün bir süredir Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane'de tedavi gördüğünü belirterek, "Bir süredir hastanede tedavi edilen 'Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 09.00 sıralarında özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah kardiyak arrest (kalp krizi) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin, yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.