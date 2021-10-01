ANKARA (DHA) - Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

SAADET Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Asiltürk, serbest müşavir mühendislik, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Oğuzhan Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri