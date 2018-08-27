Oğuzhan'a Hem Protesto Hem Alkış

Yeni sezona formsuz başlayan ve son dönemde zaman zaman Beşiktaşlı taraftarların protestolarına hedef olan Oğuzhan Özyakup dün akşam da tribünlerle sorun yaşadı.

Oğuzhan'a Hem Protesto Hem Alkış

Yeni sezona formsuz başlayan ve son dönemde zaman zaman Beşiktaşlı taraftarların protestolarına hedef olan Oğuzhan Özyakup dün akşam da tribünlerle sorun yaşadı.

Maçın henüz 5. dakikasında çok net bir pozisyondan yararlanamayan Oğuzhan ilerleyen dakikalarda yaptığı basit top kayıpları nedeniyle seyircilerin bir bölümü tarafından ıslıklandı. Taraftarların bir bölümü ise yıldız futbolcuya alkışlar ve tezahüratlarla destek olmaya çalıştı.

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Kaynak: Skorer

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