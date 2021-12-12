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Oğuzhan'a büyük ilgi!

Oğuzhan'a büyük ilgi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeni şarkısı "Aşkın Mevsimi" ile tüm dijital müzik platformlarının listelerinde çıktığı andan itibaren 1. sıraya yerleşen, son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkısına imza atan Oğuzhan Koç önceki akşam Gaziantep'in Kurtuluş'unun Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda konser verdi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Snob Magazin) - Yeni şarkısı "Aşkın Mevsimi" ile tüm dijital müzik platformlarının listelerinde çıktığı andan itibaren 1. sıraya yerleşen, son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkısına imza atan Oğuzhan Koç önceki akşam Gaziantep'in Kurtuluş'unun Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda konser verdi.

İzdiham yaşanan Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç Gaziantep'te unutulmaz bir konsere imza attı.

Oğuzhan'a büyük ilgi!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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