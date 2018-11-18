Oğuzelili Kadınlar 'Nar' İçin Kolları Sıvadı

Oğuzeli Belediyesi 'Nar, Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi' kapsamında Örgütlenmede Kadın ve Güç Birliği adlı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Oğuzeli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nden eğitim uzmanları Aysel Eskici, Ayşegül Parim ve Gap Bölge Kalkınma Müdürlüğü'nden eğitim uzmanı Ahmet Veysel Çoşandal eğitimci olarak katıldı.

"Kadınlarımız çok güzel işlere imza atacak"

Gerçekleşen bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Nar, Oğuzeli'nin sembolü ve önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. İnşallah bu projemiz ile birlikte Oğuzelili kadınlarımızla çok güzel işlere imza atacağız" dedi.

Kılıç, "Nar, Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi tamamen Oğuzeli'nde yaşayan hanımlarımıza yönelik bir proje. Bu proje ile esas amacımız ilçemizin ve bu işin içinde olacak kadınlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak. Nar bizim özel bir ürünümüz. Dolayısıyla bunu korumamız lazım. Maalesef ekonomik karşılığını göremediği için ilçemizde nar üretiminden başka ürünlere geçişler başladı. Bunun sebebi nar ile ilgili ürünlerimizi çoğaltıp çeşitlendiremediğimiz ve sanayileştiremediğimizden kaynaklanıyor. Bizler nardan elde ettiğimiz ürünleri olabildiğince çoğalttığımız takdirde hem vatandaşımızın cebine giren para artacak hem de nar üretimimiz artacak. Ürünlerimizi olabildiğince çeşitlendireceğiz. Nar Pekmezi yapacağız, meyve suyu yapacağız, kolonya yapacağız. Çekirdeğinden kabuğundan nasıl faydalanabiliriz bunları araştırıp uygulamaya geçeceğiz. İnşallah sizlerde bu projenin bir parçası olacaksınız. Bu projemizin hayırlı olmasını diliyor sizlere de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

teknik geziler düzenlenecek

Gerçekleşen toplantıda eğitim uzmanları Aysel Eskici, Ayşegül Parim ve Ahmet Veysel Çoşandal toplantıya katılan kadınlara proje sürecinde yapılacakları, nasıl bir yol izleneceğini ve kazanımları anlatılar. Bu projenin içinde olacak kadınların konuyu daha iyi anlamaları ve deneyim kazanmaları için çeşitli teknik gezilerin gerçekleşeceğini söylediler.

Program sonrası eğitimciler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdiler. - GAZİANTEP