Oğuzeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde jandarma tarafından 4 adrese düzenlenen operasyonda 17 kilo esrar, 431 kök hintkeneviri, 22 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 172 fişek ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda Oğuzeli'ne bağlı Yeşildere Mahallesi'ndeki 3 ve 1 tarlada arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada 17 kilo esrar, 431 kök hitkeneviri, 22 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 172 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler; H.G., M.D. ve A.B.'yi gözaltına aldı.



- Gaziantep