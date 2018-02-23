Oğuzeli'nde Afrin Şehitleri İçin Mevlit

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatı'nda şehit olanlar için mevlit ve hatim duası okundu.

Oğuzeli Belediyesi Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' başta olmak üzere bu vatan için şehadet şerbeti içen tüm şehitler için ve Kahraman Türk askerinin muvaffakiyeti için Mevlid-i Şerif okutuldu. Protokol ve vatandaşların daha sonra gittiği Oğuzeli Şehitliğinde ise hatim duası okundu.

Oğuzeli Belediyesi tarafından tertip edilen programa Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Jandarma Komutanı J. Ütğm. Yunus Göl, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Şefik Işık, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlik programından sonra yüzlerce vatandaş ilçe merkezine kadar sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

"Kahraman Türk askeri teröre büyük darbeler vuruyor"

Vatanları için tereddüt etmeden canlarını veren şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Bu büyük milletin kahraman evlatları devletinin bekası ve milletinin istikbali uğruna son derece zor şartlar altında terör örgütüne büyük darbeler vuruyor" dedi. Başkan Kılıç, Oğuzeli Şehitliği'nde yaptığı konuşmada, "Operasyon kapsamında şehadet şerbeti içerek şehit düşen tüm askerlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyorum. Yine aynı operasyonda ve ülkemizin çeşitli yerlerinde hain terör örgütleri ile girilen çatışmalarda yaralı düşen gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün Oğuzeli kendine yakışanı yaptı. Türk askerinin yalnız olmadığını gösterdi. Biz bugün olduğu gibi her zaman bir ve beraber olduğumuz sürece şer odakları Allah'ın izniyle hiçbir emellerine ulaşamayacaklar. Düzenlemiş olduğumuz programımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Oğuzeli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu program Oğuzeli Kaymakamlığı önünde İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. - GAZİANTEP