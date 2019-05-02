Oğuzeli Myo Öğrencilerinden Gaziantep Havalimanı'na Teknik Gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2. sınıf öğrencilerine yönelik Deniz ve Hava Limanları Güvenliği Dersi kapsamında GAÜN Öğretim Görevlisi Zeki Sunar'ın gözetiminde Gaziantep Havalimanına teknik gezi düzenlendi.

Gaziantep Havalimanı Koruma ve Güvenlik Şefi Abdulkadir Kapısız'ın eşlik ettiği gezide öğrenciler derste teorik olarak öğrendikleri havalimanlarına özgü güvenlik tedbirlerini uygulamalı olarak görme imkanı buldular. Teknik gezi kapsamında Abdulkadir Kapısız, öğrencilere havalimanında ilk girişte aramaların nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra havalimanlarındaki uygulamalar ile ilgili uluslararası mevzuatlar, havalimanlarının güvenlik bölümlerinin nereler olduğu, CIP alan, steril alanın neler olduğu, havalimanı hava tarafının nereden başladığı, hava tarafı ile kara tarafı arasında güvenlik uygulamasında ne gibi farklılıkların olduğu ve benzeri konularda teorik bilgi verildi.

Teorik bilgilendirmelerin ardından havalimanında yapılan standart arama ve kontrol yöntemleri görevli özel güvenlik görevlileri tarafından örnek uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler de arama ve kontroller konusunda örnek uygulamaya katılarak, kendileri de arama ve kontrol işlemi yaparak kendilerine tecrübe sağlama becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

Havalimanında bulunan terminal binası giriş arama noktası, terminal binası içi, CIP alan giriş arama noktası, steril alan(arındırılmış bölge) giriş arama noktası, dış hatlar steril alan arama noktası, pasaport kontrol noktası ve CCTV odası gezilerinin ardından soru cevap kısmında öğrenciler merak ettikleri konularda sorular sorduktan sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından gezi son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA